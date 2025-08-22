Marktlauf in Mering wird abgesagt

Die Plakate sind bereits fertig, die Anmeldungen für den Marktlauf gehen beim Turnverein Mering ein. Doch dieses Jahr findet kein Marktlauf statt. „Wir hatten die Strecke durch den Innenort bereits geplant und schon über 300 Anfragen.“ Doch nach einer Besprechung Anfang August mit Vertretern von Polizei, Marktgemeinde und Turnverein war schnell klar: Die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen für die Strecke können nicht erfüllt werden. Der Marktlauf wird abgesagt.

Sicherheitsanforderungen können in Mering nicht erfüllt werden

Thomas Schnitzler, der seit acht Jahren den Marktlauf mit seinem Team organisiert, informiert: „So wie wir bisher die Strecke abgesichert haben, das entspricht nicht mehr den Anforderungen.“ Schon in der jüngsten Marktgemeinderatssitzung waren sich alle darüber einig, dass für Veranstaltungen die Marktgemeinde wie alle anderen Kommunen ihre Sicherheitsvorkehrungen ausbauen muss. Deshalb wurden die 1,20 Meter hohen Poller und weitere Sicherungsmaßnahmen für 218.000 Euro angeschafft. „Doch diese Vorkehrungen sind bis zum 21. September wohl noch nicht eingetroffen“, sagt Schnitzler. Zudem habe der Bauhof auch angemerkt, dass diese für die Strecke des Marktlaufs nicht ausreichen.

Die Absperrvorrichtungen und auch die Betonklötze, die sonst im Einsatz waren, können nicht mehr verwendet werden. „Außer ich hätte persönlich als Vorsitzende des Turnvereins Mering für diese Absicherung gehaftet“, erklärt Katharina Bader-Schlickenrieder. Das sei weder für sie persönlich noch für ihre Familie zumutbar. „Es wird für Vereinsvorsitzende immer schwieriger, Veranstaltungen oder andere Angebote zu machen, wenn die gesetzlichen Sicherheitsauflagen so hoch werden“, gibt sie zu bedenken. Eine Streckenänderung sei nicht einfach möglich. „Hinzu kommt, dass wir seitdem der Marktlauf durch den Innenort geht, weitaus mehr Anmeldungen haben“, sagt Thomas Schnitzler. Dieses Jahr hätte der Marktlauf wieder durch das Zentrum geführt, aber nicht mehr über den Jägerberg, sondern über den Frauenberg. „Die Leitung des Agnesheims hatte uns gebeten, die Zufahrt zum Seniorenheim nicht zu blockieren, da wir mit unseren Laufzeiten genau in der Zeit der Essensanlieferung für die Bewohnerinnen und Bewohner gelegen hätten“, sagt Schnitzler. Auf solche Anforderungen habe man problemlos eingehen können. „Doch jetzt den kompletten Streckenverlauf zu ändern, das ist in dieser Zeit nicht machbar.“

2022 wurde erstmals der Marktlauf durch das Ortszentrum gelegt. „Als wir noch draußen am Sportzentrum und über Wald und Wiese liefen, waren es knapp 50 Anmeldungen, jetzt sind es über 300“, sagt Schnitzler. 2024 gab es sogar einen Teilnehmerrekord. Katharina Bader-Schlickenrieder fügt hinzu: „Als echte Meringerin ist es ein so bewegendes Gefühl, wenn du durch dein Mering läuftst.“ So schildert sie ihre Eindrücke vom Marktlauf 2024. „Ich war zwar nicht bei den Favoritinnen dabei, aber auch trotzdem, war es ein wahnsinnig toller Moment für mich.“

Was bedeutet die Absage des Meringer Marktlaufs 2025?

Bedeutet die Absage 2025 jetzt das endgültige Aus für den Marktlauf in Mering? „Auf keinen Fall“, sind sich Schnitzler und Bader-Schlickenrieder einig. Die Absage aus Sicherheitsgründen ist auch deshalb begründet, weil so kurzfristig keine geeignete Alternativroute zu organisieren war. „Ich bin aber immer noch der Meinung, dass wir mit dem Marktlauf etwas für die Belebung des Zentrums von Mering tun und deshalb hoffe ich, dass wir nächstes Jahr eine Lösung finden werden“, so Schnitzler.

Info: Wer sich schon für den Marktlauf in Mering angemeldet hat, der bekommt die Anmeldegebühren wieder zurück, versichern Schnitzler und Bader-Schlickenrieder.