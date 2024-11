Der Marktsonntag bietet mit dem Kreativ-Markt Besonderes aus der Region

Die Marktsonntage in Friedberg locken immer wieder zahlreiche Menschen in die Altstadt. Doch der anstehende Martinimarkt am Sonntag, 10. November, will da noch etwas drauf setzen. Denn nicht nur gibt es die zahlreichen Stände in der Innenstadt – im Divano wartet der Kreativ-Markt mit einem ganz besonderen Angebot auf. Und noch zwei weitere Attraktionen sollen Besucherinnen und Besucher anziehen.

Eine Besonderheit ist in diesem Jahr der Kreativ-Markt im Divano. Dort setzen rund 20 Anbieter auf ein spezielles Angebot. „Alle kommen aus der Region, und alle bieten sehr individuelle Waren an“, sagt Renate Mayer, Geschäftsführerin des Friedberger Aktiv-Rings, der den Markt thematisch bespielt. Das Divano bietet den Vorteil, dass der Markt im Inneren stattfinden kann. Denn die Erfahrung hat gezeigt, dass das November-Wetter unberechenbar sein kann. Im Vorjahr etwa musste der Martinimarkt aufgrund eines Sturms abgebrochen werden. Der Kreativ-Markt konnte aber ins Pfarrzentrum ausweichen.

Kreativ-Markt am 10. November in Friedberg

Dieses Jahr bietet der Kreativ-Markt eine Vielzahl an Angeboten, etwa Geschenkartikel, Keramik, Schmuck und vieles mehr. Auch gastronomisch ist etwas geboten: Der Mohnhof Asam und „Eingemacht und Eingekocht“ verkaufen lokale Delikatessen. Außerdem sollte nicht vergessen werden, dass nächstes Jahr wieder die Friedberger Zeit stattfindet. Dazu passend bieten das Patchwork und das Zwergenstüberl passende Gewandungen für das Altstadtfest.

Der Friedberger Aktiv-Ring wird auch vertreten sein und auf anstehende Veranstaltungen hinweisen. Und auch der City-Scheck wird wieder beworben. Wie Mayer sagt, sind einige neue Teilnehmer bei dem Projekt dabei, etwa die Bäckerei Wolf, Sport Förg und das Reisebüro Zornow. Auch zu der anstehenden Adventszeit in Friedberg und anderen kommenden Veranstaltungen in Friedberg gibt es am Stand des Aktiv-Rings einiges zu erfahren.

Doch nicht nur im Divano findet ein Kreativ-Markt statt. Auch die evangelische Gemeinde der Gute Hirte veranstaltet einen solchen Markt. Dieser hat am Samstag, 9. November, von 13 bis 17 Uhr sowie am Sonntag, 10. November, von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Angeboten werden viele verschiedene Produkte, darunter Patchwork, Keramik, Seifen und Marmeladen. Zudem gibt es einen Bücherflohmarkt der Kindernothilfe. Ein Teil der Erlöse kommt karitativen Zwecken zugute. Auch auf Kaffee und Kuchen können sich Besucherinnen und Besucher freuen.

Das bietet der Martinimarkt 2024 in Friedberg

Auf dem Marienplatz hält am Sonntag bereits der Winter Einzug – beziehungsweise Gefährte, ohne die im Winter nichts laufen würde. Denn der Bauhof präsentiert dort seine Winterdienst-Fahrzeuge, die schon bald wieder die Straßen von Schnee und Eis befreien werden. Besucherinnen und Besucher können dort auch ihr Wissen bei einem Quiz rund um den Bauhof testen. Wissen Sie, wie viele Kilometer an Straßen und Gehwegen der Winterdienst räumt? Oder für wie viele Bäume der Bauhof eigentlich zuständig ist? Bei dem Quiz, das über einen QR-Code erreichbar ist, kann man sein Wissen unter Beweis stellen. Und mit etwas Glück gibt es einen von fünf City-Schecks im Wert von je 50 Euro zu gewinnen.

Auch viele Ladengeschäfte werden den verkaufsoffenen Sonntag nutzen und ihre Läden von 12 bis 17 Uhr öffnen. Die Fieranten in der Altstadt bieten von 10 bis 18 Uhr ihre Waren feil. Zu diesen Zeiten ist auch der Kreativ-Markt im Divano geöffnet.