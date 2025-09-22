Matthäusmarkt in Friedberg begeistert mit buntem Programm und der Blaulichtschau

„Hans bleib do, du weißt ja ned wies Wetter wird“, so klingt es über den Marienplatz an diesem Sonntagmittag, gespielt von der Band Heimatklang, die vom Friedberger Bürgernetz organisiert wird. Und so scheinen auch viele Menschen gedacht zu haben, weil das Wetter noch einmal so richtig schön ist: Sehr gut besucht ist die Ludwigstraße bei diesem Matthäusmarkt. Ob vielleicht die Tatsache, dass der Marktsonntag dieses Jahr tatsächlich auf den Gedenktag des Apostels Matthäus am 21. September fällt, ein gutes Omen war? Den meisten der zahlreichen Besucher wird das egal sein, doch sie freuen sich über das Wetter, man blickt auf der Ludwigstraße nur in zufriedene Gesichter.

Icon Galerie 32 Bilder Ein vielfältiges Programm bot der diesjährige Matthäusmarkt in Friedberg: Am Marienplatz präsentierte sich das THW in einer Blaulichtschau, während in der Ludwigstraße zahlreiche Stände Besucher anlockten. Die Bilder vom Jahrmarkt.

Blaulichtschau dieses Jahr vom THW Friedberg

Auf dem Marienplatz sind diverse THW-Fahrzeuge im charakteristischen Blau zu sehen. „Letztes Jahr durfte die Feuerwehr diese Blaulichtschau bestücken, dieses Mal haben wir den Platz zur Verfügung gestellt bekommen“, erzählt Thomas Schmid vom Technischen Hilfswerk Friedberg. Die Schau erfolgt in Kooperation mit dem Ortsverband Augsburg: „Das ist bei uns so organisiert, dass nicht alle Verbände alle Geräte haben, sondern bestimmte Spezialgebiete. Dank der Augsburger können wir die ganze Bandbreite zeigen, die das THW abdeckt.“ Links neben dem Rathaus steht ein Logistik-Container, den Passanten staunend begutachten, bis sie von einem THW-Mitglied eingeladen werden, den Container von innen anzuschauen. Vor allem für Kinder bietet das Technische Hilfswerk einiges an, etwa eine Hüpfburg oder Bobby-Cars im THW-Design. Die Eltern können sich derweil an der Essensausgabe stärken: „Die Zutaten wurden uns dankenswerterweise gesponsert, sodass alle Einnahmen direkt in die Jugendarbeit fließen!“

Icon vergrößern Ein besonderer Spaß für Kinder: Bobby-Cars im THW-Design. Foto: Michael Probst Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ein besonderer Spaß für Kinder: Bobby-Cars im THW-Design. Foto: Michael Probst

Wenn die Kinder genug von den Fahrzeugen haben, können sie an den Stand des Aktiv-Rings Friedberg weiterziehen. Dort ist Startpunkt der Eco-Rallye, die Kinder spielerisch an das Nachhaltigkeitsprinzip heranführen soll: An mehreren Geschäften in der Innenstadt gibt es Puzzlestücke eines Monsters. Auf dessen Rückseite lässt sich am Ende nachlesen, wie viel Wasser einer vierköpfige Familie spart, wenn beim Zähneputzen das Wasser abgestellt wird. Um das nicht zu vergessen, gibt es als Belohnung das Monster als Aufkleber, der dann zum Beispiel am Badspiegel an die gelernten Dinge erinnern soll.

Icon vergrößern In der Ludwigstraße findet sich das Ziel für Kinder, die die Eco-Rallye des Aktiv-Rings Friedberg absolvieren. Foto: Michael Probst Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In der Ludwigstraße findet sich das Ziel für Kinder, die die Eco-Rallye des Aktiv-Rings Friedberg absolvieren. Foto: Michael Probst

Vielfältige Stände in der Ludwigstraße

Beim Schlendern an der Ludwigstraße fallen nicht nur die heute geöffneten Läden ins Auge. Zahlreiche Stände bieten ihre Waren an, sei es Essen oder zum Beispiel Taschen. Auch einzelne Parteiverbände nützen die Gelegenheit, mit den Bürgern in Kontakt zu kommen. Für Erheiterung und Nostalgie zugleich sorgt ein Künstler, der sich gegenüber der St. Jakob-Kirche als Drehorgelpuppe verkleidet hat und auf einem Podest steht, dass sich zur Musik im Kreis dreht. Vor dem Stand von „Mares Feinkost“ aus Mammendorf ist ein kleiner Tisch aufgebaut, an dem Aufstriche und kleine Fladenbrotstücke zum Probieren einladen.

Icon vergrößern Ein besonderes Angebot: Schmankerl für Hunde, teilweise von besonderen Tieren wie Kamelen oder Hirschen. Foto: Michael Probst Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ein besonderes Angebot: Schmankerl für Hunde, teilweise von besonderen Tieren wie Kamelen oder Hirschen. Foto: Michael Probst

An eine besondere Gruppe von Besuchern hat Thomas Kuklinski aus Königsbrunn gedacht. Er verkauft mit seiner Lebensgefährtin, die aus Friedberg kommt, Hundeschmankerl: „Das ist alles Fleisch. Kein industrielles Futter, deswegen ist es offen ausgelegt. Auch besondere Sachen, wie Fleisch vom Kamel oder Hirsch!“ Er ist selbst Halter von zwei Hunden und ist stolz auf seinen Stand, den er hauptberuflich betreibt: „So etwas gibt es ganz selten. Ich bin fast jedes Wochenende im Einsatz, auf 36 Märkten im Jahr!“ Ein weiteres Standbein sei ein kürzlich eröffneter Onlineshop. Ob Mensch oder Tier, Kind oder Hund – beim Matthäusmarkt ist einfach für alle etwas geboten.