Me-Day in Mering gibt neue Impulse für Körper und Seele

Fünf Frauen aus Mering taten sich zusammen und veranstalteten einen „Me-Day“ – ein Tag, ganz im Zeichen der körperlichen und seelischen Gesundheit. Die Idee dazu hatten die Heilpraktikerinnen für Psychotherapie Alexandra Franzas, Tatjana Theocharis, Sabine Hirsch sowie Anita Zerle und Nicole Besler. Ziel war es zum einen, einen Raum zum Entspannen und Abschalten zu gestalten, und zum anderen auch die Möglichkeit zu bieten, neue Impulse und Inputs für den Alltag anzubieten.

Ein ganzer Tag für sich selbst

„Wieso sich nicht einen ganzen Tag für sich gönnen, einen Me-Day“, betont Nicole Besler. Anita Zerle erklärt, dass „viele Menschen ihren Alltag als stressig empfinden. Da ist es wichtig hinzuschauen und rechtzeitig einen Weg zu finden, den Herausforderungen des Alltags so zu begegnen, dass wir langfristig gesund bleiben“.

In den Räumen von Nandi-Yoga und in Kooperation mit Natascha Schelle als Yogalehrerin fand der Tag statt. „Als die Mädels mit dem Vorschlag an mich herangetreten sind, fand ich die Idee super und es war klar, dass ich da mitmache“, so Schelle. Die 20 Teilnehmenden konnten sich ein abwechslungsreiches Programm aus Vorträgen, Übungen und parallel laufenden Yogaeinheiten individuell zusammenstellen. „Es war sehr bereichernd“, sagt Nergiz Dag, die aus Pfaffenhofen an der Ilm für den Tag angereist ist. Sabine Hirsch, die in Einblicke in EFT-Klopftechnik gab, eine Methode, die auf Konzepten der energetischen Psychologie basiert, freut sich über die gute Resonanz.

Schwierige Suche nach einem Platz bei der Psychotherapie

Die Heilpraktikerinnen sind sich einig: Der Bedarf an psychotherapeutischer Unterstützung sei enorm geworden, Tendenz steigend. „Wir als Heilpraktikerinnen für Psychotherapie können da einen wichtigen Beitrag leisten“, so Tatjana Theocharis. Wartezeiten auf einen Therapieplatz bei den approbierten psychologischen Psychotherapeuten würden meist mehrere Monate betragen.

Wer Interesse am nächsten Me-Day hat oder über weitere Aktionen informiert werden will, kann sich unter meday.mering@gmail.com für den Newsletter anmelden.