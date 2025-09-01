Mehr Autos in der Region: Schlechte Nachrichten für den Klimaschutz

Es sind mit Blick auf den Klimaschutz keine guten Nachrichten: Die Zahl der zugelassenen Autos im Landkreis Aichach-Friedberg hat im Jahr 2024 zugenommen. Zum 1. Januar 2025 waren es 91.131 Autos – und damit 935 mehr als ein Jahr zuvor. Diese Entwicklung ist umso bitterer, setzt man sie ins Verhältnis zur Einwohnerzahl in der Region. Diese ist im gleichen Zeitraum nämlich gesunken, von rund 138.600 auf 137.000.

Diese Entwicklung sollte zu denken geben – allerdings nicht nur Autofahrerinnen und Autofahrern. Es fehlt gerade auf dem Land nämlich einfach an der nötigen Infrastruktur, damit mehr Menschen das Auto stehen lassen. Wer in manchen Orten einkaufen gehen, einen Arzttermin wahrnehmen oder Freunde besuchen will, muss dafür viel Zeit und Geduld mitbringen, wenn er oder sie auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen ist.

Anteil der Elektroautos in Aichach-Friedberg steigt weiter

Dass Menschen bereit sind, auf das Auto zu verzichten, wenn die nötige Infrastruktur vorhanden ist, zeigt ein Blick auf die Stadt Augsburg. Dort kommen auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner heruntergerechnet nur 468 Autos. Im Landkreis Aichach-Friedberg liegt die Autodichte bei 657.

Immerhin: Der Anteil von Elektroautos im Wittelsbacher Land ist mit vier Prozent der zweithöchste in Schwaben (nach der Stadt Kempten). Der Wert steigt seit 2020 konstant.