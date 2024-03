Dasing

vor 46 Min.

„Mein Lokal, Dein Lokal“ sorgt für frischen Wind im Bauernmarkt Dasing

Plus Die Teilnahme an „Mein Lokal, Dein Lokal“ von Kabel Eins war für den Bauernmarkt die erste Fernseherfahrung. So geht es dem Gastrobetrieb nach der Sendung.

Von Johanna Schnitzhofer

Spießbraten und Nougat-Fächertorte erlebten im Bauernmarkt Dasing einen Boom, seit sie in der Fernsehshow „Mein Lokal, Dein Lokal“ gelobt wurden. Doch auch sonst hat die Teilnahme an der Sendung einiges verändert.

Der Bauernmarkt teilte sich bei der TV-Sendung vor gut einem Monat mit dem Wirtshaus Strasser den vierten Platz. Im kulinarischen Wettstreit blieben sie dabei ihrem Konzept treu und überzeugten mit einem Drei-Gänge-Menü, zusammengestellt aus der regulären Speise- und Tageskarte. Mit kritischem Auge beurteilte Sternekoch Christian Henze die Kochkünste – und war von der Qualität der Gerichte beeindruckt.

