So will Mering als Wirtschaftsstandort attraktiver werden

Plus Die Marktgemeinde hat viel Potenzial für das Gewerbe, nützt es aber nicht ausreichend aus. Dieses Urteil stellt ein Wirtschaftsexperte im Hauptausschuss aus.

Mering hat eine gute Bahnanbindung, liegt auch für den motorisierten Güterverkehr günstig in Nähe von B2, B17 und A8. Ein weiterer Pluspunkt ist das neue Gewerbegebiet, das nach Ansicht des Wirtschaftsexperten Christoph Winkelkötter aus Starnberg über einen Bebauungsplan verfügt, der die Note eins verdient hat. Somit sind eigentlich die Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Vermarktung als Wirtschaftsstandort gegeben. Doch leider hapert es in der Marktgemeinde mit der Umsetzung.