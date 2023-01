1000 Spiele stehen bereit: Merching veranstaltet Spieletag

Der Merchinger Spieltag hätte im November stattfinden sollen, wurde aber auf Februar verschoben. Glücklicherweise – denn er wird nun größer als zuvor.

Einmal wieder richtig nach Herzenslust generationsübergreifend spielen kann man am Sonntag, 5. Februar, von 14 bis 18 Uhr im Pfarrsaal Merching: Eingeladen sind alle begeisterten Spieler von etwa vier bis 104 Jahren. Eigentlich hätte das Fest, das auf Initiative von Javier de Bustos, stellvertretender Vorsitzender des Juki Merching angeschoben wurde, bereits im November stattfinden sollen – aber da es mit der ursprünglich gewählten Räumlichkeit nicht klappte, wurde es ein wenig verschoben.

Auch die Kleinsten können zum Merchinger Spieletag

Im Nachhinein ein riesiges Glück, meint Wibke Sachs, Vorsitzende des JuKi Vereins rückblickend: Dadurch gewann man Mitglieder des Pfarrgemeinderats Merching, die sofort offen für die Veranstaltung waren. Sie setzten sich auch dafür ein, dass nicht nur der Pfarrsaal für die Spieler geöffnet wird, sondern auch die Mäusestube, in der sonst die Kleinsten betreut werden, offen steht. Dadurch könne hoffentlich die ganze Familie dabei sein, freut sich Sachs.

Ein weiterer Glücksfall war ein Gespräch mit der Merchingerin Diana Pfaffl, die für den Kreisjugendring (KJR) Aichach Friedberg aktiv ist: Zwar hatte der Juki-Verein auch durch den eigenen Spieleschrank am Merchinger Rathaus einige Spiele parat – aber durch die Unterstützung durch den KJR können die Merchinger nun aus über 1000 Spielen auswählen.

Getränke und Kuchen gibt es ebenfalls beim Spielenachmittag

Der KJR ist überzeugt, dass das Angebot in Merching gut angenommen werde: Es zeigte sich in der Vergangenheit, dass in der Stadt deutlich weniger Interesse besteht, als in kleineren Gemeinden wie etwa Ried. Gespielt werden kann also nach Herzenslust – und es ist von klassischen Gesellschaftsspielen, Kartenspielklassikern bis zu modernen Partyspielen oder Strategiespielen, die man immer schon mal ausprobieren wollte, alles dabei. Großer Einsatz mit viel Spaß ist erwünscht – nur um Geld spielen ist ausdrücklich nicht gestattet.

Damit sich alle rundum wohlfühlen, gibt es auch Getränke und Kuchen, um die erhitzten Gemüter abzukühlen oder kleine Siege zu feiern. Alle Beteiligten freuen sich auf die Besucher des Spielenachmittags und hoffen auf rege Annahme: Denn eine Wiederholung auch in einem längeren Zeitraum wäre durchaus denkbar. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.