Merching

vor 55 Min.

43 Jahre an Merchinger Schule: Rektorin geht in den Ruhestand

Plus Veränderungen, viel Neues und beständige Begeisterung: Die Schulleiterin Renate Janovsky geht in den Ruhestand. Wie sie auf die Zeit in Merching zurückblickt.

Von Christina Riedmann-Pooch

Nach knapp 43 Dienstjahren beginnen für die Rektorin unbegrenzte Ferien: Mit der Ausgabe des Zwischenzeugnisses für ihre Schülerinnen und Schüler endet für Renate Janovsky der Schuldienst. Drei Lehrplanänderungen, Rechtschreibreformen und rasante Entwicklungen bei der Digitalisierung im Unterricht hat sie erlebt. Die ersten Arbeitsblätter fertigte sie mit Matrizen an - jetzt ist der Einsatz von Beamer oder Schulmanager ganz alltäglich. Wie Janovsky auf die Zeit zurückblickt - und was sich in all den Jahren nicht verändert hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

