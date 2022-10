56-Jähriger fährt in Merching betrunken Auto

In Merching stellt die Polizei am Montag bei einem Autofahrer einen starken Alkoholgeruch fest. Bei einer Messung ergibt sich ein Wert von 1,54 Promille.

Am Montag fuhr ein 56-jähriger Autofahrer um 23.44 Uhr in der Landsberger Straße in Merching. Dort wurde er von der Polizei angehalten und kontrolliert. Die Beamtinnen und Beamten stellten bei dem Fahrer einen deutlichen Alkoholgeruch fest.

Nach Informationen der Polizei ergab sich bei einer freiwillig durchgeführten Atemalkoholmessung ein Wert von 1,54 Promille. Die Weiterfahrt des Pkw-Fahrers wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein des Beschuldigten sichergestellt. Die angeordnete Blutentnahme wurde im Krankenhaus Friedberg durchgeführt. (AZ)