Andechswallfahrt der Merchinger Pfarrei St. Martin

Die Pilger laufen in Merching am 20. Mai los.

Am Samstag, 20. Mai findet die Andechs-Wallfahrt der Pfarrei St. Martin in Merching statt. Vor dem Start findet um 1.45 Uhr die Pilgermesse in der Pfarrkirche St. Martin statt. Nach dem Pilgersegen machen sich die Wallfahrer auf den Weg zum Heiligen Berg. Gegen circa 4.30 Uhr ist eine kurze Rast am Maierhof geplant. Hier können gerne weitere Pilger hinzukommen, die den halben Weg mitgehen wollen.

Pilger aus Merching fahren mit dem Linienschiff über den Ammersee

Um 8.15 Uhr fährt die Gruppe mit einem regulären Linienschiff von Stegen aus nach Herrsching, die bayerische Seenschifffahrt stellt leider kein Sonderschiff mehr zur Verfügung. Nach dem Aufstieg über das Kiental ist Zeit für eine individuelle Mittagspause. Es besteht die Möglichkeit die Messe in der Klosterkirche um 11 Uhr zu besuchen. Um 13.30 Uhr findet in der Wallfahrtskirche eine Maiandacht statt, im Anschluss geht es zurück Richtung Merching.

Um 15.30 Uhr legt das Schiff in Herrsching nach Dießen ab, bevor der Zug um 16.33 Uhr zurück nach Merching fährt. Ankunft am Bahnhof Merching ist um 17.15 Uhr. Mit einem gemeinsamen Kirchenzug und einer Schlusssegnung in St. Martin endet die Wallfahrt. Die Wallfahrt findet bei jeder Witterung statt.