Auto beschädigt: Platte Reifen und kaputter Kofferraumdeckel

In Merching wird ein geparktes Auto von einem Unbekannten oder einer Unbekannten beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Einen Autobesitzer erwartete am Dienstag bei der Rückkehr zu seinem geparkten Auto eine unschöne Überraschung. Im Zeitraum zwischen Samstag und Dienstagmorgen, 7 Uhr, beschädigte eine unbekannte Person sein in der Kreuzeckstraße in Merching geparktes Fahrzeug.

Die Luft der Reifen war abgelassen und der Kofferraumdeckel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro. Hinweise werden von der Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegengenommen. (AZ)