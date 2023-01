Autofahrer missachtet die Vorfahrt und kümmert sich nicht um die Folgen

32-Jähriger verursacht auf der B2 bei Merching ein Ausweichmanöver mit Sachschaden.

Ein 32-jähriger Skoda-Fahrer befuhr am Mittwochmorgen in Merching die Hauptstraße und bog nach links auf die Bundesstraße 2 ab. Hierbei missachtete er laut Polizei die Vorfahrt eines BMW, der sich bereits auf der vorfahrtsberechtigten Bundesstraße befand und in nördlicher Richtung unterwegs war.

Geschädigte kann das Kennzeichen des Verursachers ablesen

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die BMW-Fahrerin nach rechts aus und fuhr dabei gegen ein Verkehrszeichen. Der Skoda-Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne die nötigen Feststellungen zu tätigen. Die Geschädigte konnte jedoch das Kennzeichen ablesen, sodass der Flüchtige ermittelt werden konnte. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. (AZ)