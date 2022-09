Basteln, rätseln, T-Shirts bedrucken: Das war das Merchinger Sommerprogramm

Merching stellte ein umfangreiches Ferienprogramm für Kinder auf die Beine, über 200 nahmen teil. Möglich war das nur durch Helferinnen und Helfer.

Mit vielen kreativen Ideen, fleißigen Händen und einer Menge Zeit konnten 230 Kinder und Jugendliche aus Merching und Umgebung abwechslungsreiche Sommerferien zu Hause genießen: 36 verschiedene Veranstaltungen für jedes Temperament und jeden Geschmack, für Kinder von drei Jahren genauso wie für Jugendliche, stellte die Gemeinde dafür auf die Beine. Die Eltern freuten sich über das Angebot für ihre Sprösslinge und nicht zuletzt über die Entlastung in den Ferien.

Zahlreiche Merchinger Vereine beteiligten sich am Ferienprogramm

Möglich gemacht haben das 26 Merchinger Vereine, Gruppierungen und Privatleute, hinter denen wiederum zahlreiche fleißige und begeisterte Helferinnen und Helfer standen, welche die Programmpunkte ehrenamtlich und mit Engagement durchgeführt haben. Ihnen ist es zu verdanken, dass das Angebot nicht nur gut organisiert, sondern auch breit gefächert war: Ausflüge, Bastelangebote, Erlebnisse rund um die Feuerwehr, Kochen, Musik, Natur, Spaß, Sport Technik – jeder fand hier ein Angebot.

Das Angebot "Erstes Programmieren" war bei den Kindern und Jugendlichen beliebt. Foto: Jugendbeauftragte Merching

Neben vielen bekannten Programmpunkten meldeten sich etwa beim "Ersten Programmieren" viele Interessierte, manche konnten ihre musischen Fähigkeiten ausleben – und wer sich gerne sportlich betätigte, fand gleich mehrere Möglichkeiten dazu. Einige Mutige wagten sich mit dem in Merching noch unbekannten aber spannenden Pen- und Paper-Abenteuer sogar auf die Drachenspitze, andere zogen Ausflüge in die reale Welt vor. Bei dieser Auswahl regelte auch in diesem Jahr die Online-Anmeldung mit dem fairen Losverfahren die Platzvergabe: Absolute Renner waren im Sommer 2022 – mit jeweils vier- bis fünfmal so vielen Anmeldungen wie Plätzen – "Arbeiten mit Holz" und das "T-Shirt Bedrucken".

Erfreulich, dass nur drei Punkte abgesagt werden mussten. Ausgerechnet das beliebte Wasserrutschen und die Nachtwanderung fielen in dem sonst heißen Sommer dem Regen zum Opfer. Der Ausflug in den bayerischen Landtag musste wegen des Zugchaos abgesagt werden. Die ganze Gemeinde kann mit dem Ablauf deshalb wieder hochzufrieden sein: Für einen doch eher kleinen Ort wie Merching ist eine so große Vielfalt an Angeboten nur durch das große Engagement und einen starken Zusammenhalt möglich. Die Veranstalterinnen und Veranstalter der einzelnen Programmpunkte werden deshalb im September wie jedes Jahr von der Gemeinde und den Jugendbeauftragten zu einem Dankeschön-Essen eingeladen: Denn nur durch ihr Engagement ist das Ferienprogramm überhaupt möglich.