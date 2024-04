Baustelle Schule: Warum Merching jetzt mehr zahlen muss

Plus Bei den Bauarbeiten an der Merchinger Grundschule gibt es eine unschöne Überraschung. Auf die Gemeinde kommen nun Mehrkosten von über 80.000 Euro zu.

„Die Bauarbeiten haben noch nicht richtig angefangen – und schon müssen wir ein Nachtragsangebot einholen“, informierte Bürgermeister Helmut Luichtl den Merchinger Rat. Die Entwässerung der Schule, die im Moment erweitert wird, muss anders gelöst werden als bisher geplant. Dies wurde nun mit einer Gegenstimme von den Ratsmitgliedern beschlossen.

Das erste Nachtragsangebot umfasst die Erstellung eines neuen Schmutzwasserkanals mit Anbindung an den bestehenden Sammler westlich des Gemeindeblocks. Über diesen neuen Kanal soll in Zukunft auch die fachgerechte Ableitung des Abwassers der Schulküche erfolgen. Es wurde nämlich bei der Bestandsaufnahme der bestehenden Grundleitungen deutlich, dass das Abwasser aus der Schulküche seit der Bauzeit der Schule nicht fachgerecht entsorgt wurde. Es war weder zulässig noch erlaubt, dass es über eine einzige Pumpe entsorgt wurde.