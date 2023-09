Bautätigkeit auf ehemaligen Retentionsflächen sorgt in Merching für Unmut

Frühere Überschwemmungsbereiche in Mering werden jetzt zu Bauland. Die Rückhaltebecken dafür befinden sich auf Merchinger Flur.

Merching muss auf Gemeindeflur zwei Hochwasserrückhaltebecken stemmen: Putzmühle und Steinach. Mering dagegen freut sich über die nicht mehr nötigen Retentionsflächen und weist dort weiter Bauland aus. Das sorgt in Merching anhaltend für Unmut. Das wurde auch bei der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause wieder spürbar.

Dabei war Merching als Nachbarkommune zur Rückmeldung bei mehreren Meringer Bebauungsplanverfahren gefragt. Letztlich wurden die diversen Projekte offiziell ohne Einwände zur Kenntnis genommen. Dennoch war in der Sitzung eine kritische Grundhaltung deutlich herauszuhören. So merkte Gemeinderat Eduard Lutz an, dass etwa bei der Änderung des Bebauungsplans südlich der B2 nun doch vieles aufgegriffen wurde, was man weit vorher in Merching zu Bedenken gegeben hatte. Unter anderem ging es um die Zufahrtssituation.

Im Gewerbepark Mering West wird aus einer Retentionsfläche Bauland

Mit gemischten Gefühlen nahm man in Merching auch die Änderungen des Bebauungsplanes für den Gewerbepark Mering West zur Kenntnis: Mit Inbetriebnahme des Hochwasserrückhaltebeckens Putzmühle und Merching Steinach wurde das Überschwemmungsgebiet neu berechnet und festgesetzt.

Da der Bereich nördlich des Bebauungsplans nun nicht mehr geflutet werden kann, ist es nicht mehr im Überschwemmungsgebiet Paar gelistet. Die Notwendigkeit eines Retentionsausgleiches ist somit nicht mehr gegeben. Mering wird nun aufgrund der weiterhin hohen Nachfrage an gewerblichen Bauflächen die nicht mehr notwendigen Retentionsflächen in Bauland umwandeln. „Damit sind unsere Befürchtungen wahr geworden“, konstatierte Merchings Bürgermeister Helmut Luichtl. Ganz klar gingen diese Maßnahmen auf Kosten Merchings, fügte er hinzu.