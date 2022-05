Bei der Fischergilde in Merching geht es um mehr als nur ums Angeln

Plus Die Mitglieder setzen sich für die Pflege ihrer Gewässer wie Paar und Schwanensee ein. Mit einem besonderen Brutprojekt wollen sie den Fischbestand verbessern.

Was macht man eigentlich in einem Fischereiverein? - Bestimmt denken die meisten sofort: "Angeln, natürlich!" Dabei übernimmt der Verein viel mehr als nur das Fangen von Fischen. Bei vielen würde der Fischereiverein auf Unverständnis und noch mehr Klischees stoßen, erzählt Stefan Schopf, der seit 18 Jahren Vorsitzender der Fischergilde Merching ist. Die Begeisterung für sein Hobby ist ganz eng verbunden mit seiner Liebe zur Natur.