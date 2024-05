Besondere Tradition in Merching: 1. Mai ist der Tag der Vereine

Umzug, Gottesdienst, Gedenken: in Merching wird der 1. Mai auch den Verstorbenen, Vermissten und Gefallenen gewidmet.

Natürlich wird auch in Merching am 1. Mai ein Fest rund um den Maibaum gefeiert. Aber eine besondere Tradition ist nicht überall zu finden: An diesem Tag wird in Merching auch der Tag der Vereine gefeiert. 1946 begann die Tradition mit einer Idee von Josef „Sepp“ Lefin, dem damaligen Vorsitzenden des Krieger- und Soldatenvereins. Seither ist sie nur zweimal - coronabedingt - unterbrochen worden.

Mit einem Kirchenzug, dem Musikverein Merching unter der Leitung von Franziska Beyerlein und allen Fahnenträgern der Ortsvereine und den Mandichoschützen begann auch in diesem Jahr mit Pfarrer Xavier ein feierlicher Gottesdienst, der den Verstorbenen, aber auch den Vermissten und Gefallenen der Weltkriege gewidmet ist. Pfarrer Xavier stellte die starke Verwurzelung der Ortsvereine im Merchinger Leben heraus. Er würdigte, wie sehr der ehrenamtliche Einsatz der Vereine zum Gelingen der Gemeinschaft beiträgt, dem Gemeinwohl nützt und Feste überhaupt möglich macht – gerade in einer Zeit, in der leider oft ein Mangel an Solidarität und Respekt zu verzeichnen sei und viele nur als Einzelkämpfer agierten.

10 Bilder So feierlich begeht Merching den Tag der Vereine Foto: Christina Riedmann-Pooch

Ein Kranz in Merching soll an die Gefallenen der Kriege erinnern

Er erinnerte daran, welche Zäsur die beiden Weltkriege bis heute bedeuten und gedachte aller Verstorbenen, die uns ermöglichten das Leben so zu führen, wie wir es heute kennen. Besonders berührend wird es anschließend vor der Kriegerkapelle, wenn Musikverein, Fahnenabordnungen, Mandichoschützen und die Gemeinde ein würdiges Gedenken pflegen. Mit einem Gebet begann die kurze Veranstaltung zur Kranzniederlegung, bei der der Vorsitzende der Merchinger Veteranen, Andreas Jocher, treffende Worte fand, die Gegenwart und Vergangenheit verbinden. Er erklärte, wie die jetzige politische Lage durch den Krieg in Europa wieder deutlich mache, welch wichtige Bedeutung die Krieger- und Soldatenvereine haben: Gegen das Vergessen, für das Andenken von Menschen, die ihr Land verteidigt haben. Es sei essenziell, vor Augen zu haben, was Krieg bedeutet: Unermessliches Leid und Terror und dass dadurch eine halbe Generation vernichtet werden könne.

Er bedauerte, dass die Krieger- und Soldatenvereine oft in die rechte Ecke geschoben werden – ihre Aufgabe sei es, dass Nichts und Niemand in Vergessenheit geraten solle. Jocher begrüßte deshalb die Einführung des Veteranentages, der ab dem kommenden Jahr am 15. Juni eingeführt werden soll und freute sich auf das 150-Jahr-Jubiläum des Merchinger Krieger- und Soldatenvereins, das im September stattfinden wird. Mit einem berührenden „Ich hatt´ einen Kameraden“ der Musikkapelle und einem dreifachen Ehren-Salut der Mandichoschützen, sowie dem Fahnengruß vor der Kriegerkapelle endete der Gottesdienst mit der Bayernhymne.

Fröhlich, mit dem Musikverein an der Spitze, ging es dann in einem Festzug wie in allen Gemeinden Bayerns zum Feiern unter den Maibaum – der Burschenverein wartete schon mit einem erfrischenden Frühschoppen im Sonnenschein.