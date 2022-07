Betrunken und ohne Führerschein am Steuer

Polizei kontrolliert Autofahrer in Merching. Jetzt bekommt er richtig Ärger.

In der Nacht auf Sonntag stoppte die Polizei gegen 2.30 Uhr einen 45-Jährigen in der Unterberger Straße in Merching. Die Beamten stellten beim Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und im Krankenhaus Friedberg durchgeführt. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht mehr im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Der Fahrer wird strafrechtlich zur Verantwortung gezogen. (AZ)