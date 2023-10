Bodo Böhnke steht mit 85 mitten im Leben

Seit gut 50 Jahren lebt der Unternehmer in Merching und feiert nun einen besonderen Geburtstag.

Unternehmer Bodo Böhnke ist seit gut 50 Jahren Merchinger und konnte nun seinen 85. Geburtstag feiern. Ursprünglich in England als Kind eines deutschen Künstlerehepaares geboren, wurde er mit seiner Familie wegen des 2. Weltkrieges nach Deutschland ausgewiesen.

Böhnkes erste Fremdsprache ist Schwäbisch

Nach einer Odyssee an der deutschen Ostseeküste fand er mit seiner Mutter zunächst in Baden-Württemberg eine neue Heimat und lernte, da er nur Englisch sprach, seine erste Fremdsprache: Schwäbisch. Noch heute schwärmt er von seinem Lehrberuf Fernmeldetechniker – doch der ehrgeizige junge Mann wechselte bald in die damals ganz neue IT-Branche.

Deshalb fand er mit seiner lieben Frau Gisela und den beiden Söhnen Holger und Thorsten aus beruflichen Gründen seinen neuen Lebensmittelpunkt und Heimat in Merching. Zum 85. Geburtsag empfingen er und seine Frau Gisela als Gratulanten auch Bürgermeister Helmut Luichtl.