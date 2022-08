Merching

Bürgerwindrad könnte ganz Merching mit Strom versorgen

Plus Laura Rebitzer und Gerhard Bernhard erhalten viel Zustimmung für ihr Projekt mit Bürgerbeteiligung in Merching. Doch es gibt noch einige Hürden zu nehmen.

Von Christina Riedmann-Pooch

In Zeiten der Energiekrise sind Alternativen dringend gesucht. Entsprechend aktuell ist das Bürgerwindrad, um das es in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Merching ging. Die Antragsteller Laura Rebitzer und Gerhard Bernhard möchten ein solches Windkraftwerk auf dem Grundstück von Gerhard Bernhard auf Merchinger Flur nahe Steindorf in Richtung Althegnenberg realisieren.

