Merching

vor 33 Min.

Burschen feiern statt Jubiläum wenigstens den Tanz in den Mai

Mithilfe eines Krans stellte der Katholische Burschenverein Merching am Samstag den Maibaum auf.

Plus Ein neuer Maibaum, Kirchenzug, Floriansmesse und eine Maifeier – so feierlich und fröhlich starten die Merchinger in den Mai.

Von Christina Riedmann-Pooch

30 Meter misst das Prachtstück, eine Woche lang wurde er fachkundig hergerichtet, entrindet, bis auf ein kunstvoll geschnitztes Rautenmuster, das auf etwa vier Meter Höhe zu sehen ist, gestrichen und vor allem an einem geheimen Ort rund um die Uhr bewacht. Die Merchinger Burschen, die eigentlich gerne auch ein großes Fest zum 110-jährigen Bestehen gefeiert hätten, haben diesmal nichts dem Zufall überlassen: Im Zwei-Schicht-Betrieb ließen sie den Baum keine Sekunde aus den Augen. Seit Samstag steht der Maibaum gut sichtbar für alle Merchinger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .