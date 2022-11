Merching

11:30 Uhr

Chorgemeinschaft Merching nimmt das Publikum mit auf eine Reise

Plus Die Musikerinnen und Musiker in Merching entführen das Publikum beim ersten Konzert nach der Corona-Pause dorthin, wo es der Seele richtig guttut.

Von Christina Riedmann-Pooch

Einen ganz besonderen Reisekatalog durften die Zuhörer beim Konzert der Chorgemeinschaft Merching durchblättern: Die Dekoration mit einer knallroten Vespa, einem lauschig-verträumten Plätzchen und Wanderschuhen, die vor einem herbstlichen Baum auf ihren Einsatz warteten, unterstrichen die Begrüßungsworte der Vorsitzenden Sylvia Eisner. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer, darunter Ehrengast Pfarrer Xavier, Mitglieder befreundeter Chöre und Vertreter der Gemeinde waren eingeladen, mit dem Chor musikalisch in die Berge, ans Meer und vor allem in den Sonnenschein zu reisen und all das zu erleben, was der Seele so richtig gut tut.

