Conny Wild gewinnt Schafkopfturnier

Neben einigen Hobby-Kartlern fanden sich auch hochkarätige Schafkopf-Spezialisten im Clubheim des Merchinger Tennisklubs ein. Die Ehrenamtlichen Tennisler hatten alles bestens vorbereitet, sodass das Turnier nach einer kleinen Einweisung von Thomas Wagner gleich beginnen konnte.

Wegen der langen Pause seit Corona-Beginn waren nicht so viele Teilnehmer wie früher gekommen, was der Stimmung aber keinen Abbruch tat. Man spielte im Rahmen der Regeln und so musste Richard Bernhard als "Spielaufsicht" nicht eingreifen. Wo vier versierte Spieler an einem Tisch zusammen kamen, waren die 60 Partien bereits nach wenig mehr als einer Stunde beendet. Sie konnten die angebotenen Getränke und Würstchen in Ruhe genießen, während an den anderen Tischen noch hart "gefightet" wurde.

Nach Beendigung aller Partien und der Auswertung durch die Jury standen die Sieger fest: Turniergewinner wurde Conny Wild mit 117 "Guten", gefolgt von Gerhard Schrollinger (85), Xaver Zitzelsberger (57) und Klemens Wild (16), alle aus Merching. Sie konnten sich über Geldpreise freuen, die allerdings wegen der geringeren Teilnehmerzahl nicht so üppig ausfielen. Der Sieger steckte überdies einen Teil seines Gewinns unter großem Beifall in die Jugendkasse des gastgebenden Vereins. Überhaupt keine guten Karten hatte Astrid Richter an diesem Abend, weshalb ihr eine Flasche Sekt als Trostpreis überreicht wurde.

Mit den durchaus positiven Erfahrungen beschlossen die Veranstalter spontan, den Schafkopfabend auch im nächsten Jahr wieder durchzuführen. Sie waren sich sicher, dass dann wieder "full house" angesagt ist.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.