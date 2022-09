Merching

06:15 Uhr

Corina Engelstätter ist neue Rektorin an der Grund- und Mittelschule in Merching

Plus Autorin für Mathematikbücher, Lehrerin mit Herz und Seele: Corina Engelstätter ist die neue Rektorin an der Grund- und Mittelschule Merching. Was sie sich für den Schulstart wünscht.

Von Christina Riedmann-Pooch Artikel anhören Shape

Am Dienstag beginnt das neue Schuljahr - in Merching ist dies auch für Corina Engelstätter ein ganz besonderer Start. Denn nach über einem halben Jahr hat die Grund- und Mittelschule Merching mit ihr wieder eine neue Rektorin. Nachdem Renate Janovsky am 18. Februar aus dem Schuldienst verabschiedet worden war, übernahm Konrektorin Daniela Ludwig. "Ich bin sehr froh, dass Verstärkung da ist", sagt Ludwig. Für sie und Rektorin Corina Engelstätter hat das neue Schuljahr in der Merchinger Grund- und Mittelschule mit ihren Kolleginnen und Kollegen schon vor einiger Zeit begonnen, es gab ein wichtiges Projekt zu besprechen.

