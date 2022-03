Merching

D'Paartaler Merching verschieben ihr großes Jubiläumsfest

Plus Die Merchinger Trachtler entscheiden sich, die Feier ihres hundertjährigen Bestehens zu verlegen. Corona und der Ukrainekrieg schlagen auf die Stimmung.

Von Christina Riedmann-Pooch

Das hundertjährige Bestehen des Trachtenvereins D'Paartaler Merching, bei dem gleichzeitig auch die 63. Heimattage des Huosigaus gefeiert worden wären, wird verschoben. In der letzten Sitzung waren sich die Verantwortlichen bei einer internen Abstimmung absolut einig: Unter den momentanen Corona-Bedingungen wird das so genau durchdachte und akribisch geplante Fest im Mai nicht möglich sein. "Auch der Krieg in der Ukraine trägt dazu bei, dass man gerade nicht allzu große Lust zu feiern hat", setzt Festleiter Rainer Steinhart nach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

