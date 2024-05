Merching

vor 1 Min.

Jeden Montag ist an der Schule in Merching Happy Hour

Die Kinder starten die "Happy Hour" an der Schule, so wie es ihnen am meisten Freude bereitet.

Plus Mit Glück, Freude und besonderen Aktionen startet in Merching jede Schulwoche. Reporterin Christina Riedmann-Pooch hat das neue Montagmorgen-Gefühl getestet.

Von Christina Riedmann-Pooch

Das Grauen beginnt für viele schon frühmorgens: Das Montagmorgengrauen genauer gesagt. Nicht die Schule an sich ist es – sondern der schier endlos lange Tag nach einem wohlig-wonnigen Wochenende. Seit letzten Montag weiß ich, dass man einen schnöden Schulmontagmorgen auch mit einem fetten Grinsen beginnen kann. Wenn die Happy Hour auf einen wartet: um 7.45 Uhr - mit etwas richtig Schönem, auf das man sich das ganze Wochenende freuen konnte.

Corinna Engelstätter und Daniela Ludwig, die Schulleiterinnen der Grund- und Mittelschule Merching fanden es montagmorgens auch nicht so prickelnd. Eine Art Ankommenszeit war die erste Idee. Sie hospitierten bei einer anderen Schule im Landkreis Landsberg. Mit den Schülern entwickelten sie dann ein Konzept: Zwischen jedem Ferienzeitraum dürfen die Schüler der zweiten bis neunten Klasse montags in der ersten Stunde etwas ausprobieren, bei dem sie richtig Freude haben, Selbstbewusstsein tanken, die Gemeinschaft stärken und nebenbei ganz andere Gehirnzellen aktivieren. „Happy Hour“ klang in den Schülerohren richtig gut.

