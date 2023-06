Das ist im Merchinger Ferienprogramm geboten

Die Jugendbeauftragten haben auch heuer wieder mit tatkräftiger Mithilfe der Vereine und der Gemeinde Merching ein großes Ferienprogramm aufgestellt.

Der Endspurt für das Schuljahr läuft. Für das fleißige Lernen gibt es aber bald schon einen Ausgleich: Das Ferienprogramm Merching steht fest. Vom 31. Juli bis 8. September warten wieder Spiel, Sport, Spaß und viele Abenteuer: eine Fahrt in den Skyline-Park, Brot backen, Riverbug Ball, Nähen mit der Nähmaschine, Schattentheater im Schuhkarton. Weiter können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Schnitzeljagd entlang der Paar machen, es gibt Mädchenfußball, eine musikalische Schatzsuche, ein Babysitterkurs oder Kreatives wie das Basteln einer Geschenkverpackung oder Makramee.

Das ist im Sommer in Merching geboten

Viele Dauerbrenner wie das Wasserrutschen am Löfflerberg, Sportarten vom Tischtennis über Schießen oder Hapkido bis zum Modellfliegen sind auch dabei. Wer gerne kocht, kommt genauso auf seine Kosten, wie diejenigen, die sich auf den Weg in den bayerischen Landtag machen werden. Auch wer gerne sicherer mit dem Rad werden will, rauft, Rock´n Roll tanzt oder lieber in Ruhe am Lagerfeuer singt oder malt, ist hier richtig. Verraten sei auch, dass es wieder am 11. und 12. August ein Freilichtkino mit den Filmen „Alles steht Kopf“ und „Aladdin“ geben wird.

Das Engagement der beteiligten Merchingerinnen und Merchinger, Vereine und Institutionen ist auch dieses Jahr groß. Denn die genannten Kurse sind nur ein Auszug der 53 Programmpunkte, die man buchen kann. Koordiniert haben das Ganze die Jugendbeauftragten Natalie Land und Simon Greipel. Dabei sein können wieder Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 17 Jahren aus Merching und den umliegenden kleinen Ortschaften.

Die Anmeldung läuft bequem und fair (Plätze werden verlost) online unter dem Portal www.unser-ferienprogramm.de/merching im Zeitraum von Montag, 3. Juli, 18 Uhr und Sonntag, 9. Juli, 18 Uhr. Nach der Verlosung der Plätze erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer per E-Mail, für welche Angebote die Kinder einen Platz bekommen haben. Sollte ein Kind dann noch keinen Platz bekommen haben, gibt es die Chance, auf einer Warteliste nachzurücken. Falls nach der Verlosung noch Plätze übrig sind, können ab dem 10. Juli auch Kinder aus allen anderen Ortschaften diese Restplätze buchen. Die Gebühren sind jeweils vermerkt, zusätzlich wird auch eine Verwaltungspauschale von zwei Euro eingezogen.

Info: Weitere Infos und Rückfragen unter der angegebenen Mailadresse oder jugendbeauftragte.gemeinde.merching@gmx.de