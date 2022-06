Das Merchinger Wegkreuz hat eine bewegte Geschichte

Plus Paul und Gabriele Grundler pflegen liebevoll ein Merchinger Feldkreuz. Es hat eine besondere Vergangenheit - dass es noch steht, ist nicht selbstverständlich.

Feldkreuze waren früher in der ländlichen Region bedeutende Wegmarken: Sie sollten auch auf den Fluren für die Äcker und die Menschen, die unterwegs sind, Segen bringen. Bis heute haben sie für viele eine große Bedeutung - gerade im Mai, bei den Flurumgängen, Bittgängen oder Wallfahrten sind sie wichtige Stationen für die Pilgerinnen und Pilger. Die Geschichten, warum sie gerade an einer bestimmten Stelle stehen, sind manchmal grausam, berührend oder, wie diese aus Merching, eine sehr schöne Erinnerung.