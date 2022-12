Der Erlös aus dem Merchinger Advent kommt der Tafel zugute

Die Merchinger Modellflieger unterstützen den Merchinger Advent tatkräftig mit einem Stand und dürfen nun über den Verwendungszweck entscheiden.

Wer beim karitativen Christkindlmarkt im Merchinger Advent mitmacht, tut es für einen guten Zweck. Wo und wie das Geld genau verwendet wird, entscheidet immer eine der teilnehmenden Gruppierungen. Dieses Jahr traf das Losglück den Modellfliegerclub Merching.

Wochenlang hatten sie, statt an ihren Flugzeugmodellen zu schrauben, bereits für ihren Stand gebastelt, auf dem Markt kleine Flugzeuge, Sterne, Krippen oder Schneemänner verkauft. Jetzt entschieden sie sich schnell, den Erlös in Höhe von 3000 Euro der Meringer Tafel zukommen zu lassen.

Die Tafel in Mering betreut mehr Bedürftige denn je

Georg Schamberger, Vorstand des MFC Merching, freut sich, dass das Geld Menschen im nächsten Umkreis helfen kann – und ließ sich mit Elke Gaag vom MFC und Merchings Bürgermeister Helmut Luichtl trotz Glatteis nicht abhalten, die Spende persönlich zu übergeben.

Ingrid Engstle, Leiterin der Tafel, ist die Unterstützung hochwillkommen: Seit 20 Jahren engagiert sie sich im sozialen Bereich, seit 15 Jahren betreut sie die Tafel. Aber noch nie gab es in der Region so viele Menschen, die auf die Tafel angewiesen waren: Etwa 500 Personen sind es im Moment. Gleichzeitig berichtet sie, dass gerade jetzt oft Spenden - auch von Geschäften, die sonst regelmäßig unterstützen konnten - ausblieben. Man sieht es den Bedürftigen nicht an, betont sie.

Leider sind unter den Betroffenen nicht nur Flüchtlinge, die wirklich nichts mehr haben, oder auch Obdachlose, sondern immer mehr Menschen, die aufgrund der gestiegenen Preise nicht mehr mit ihrem Einkommen oder ihrer Rente über die Runden kommen. Engstle ist deshalb über alle Sachspenden für die Tafel sehr dankbar. Einige Dinge des täglichen Bedarfs wie Waschmittel oder Speiseöl werden allerdings kaum gespendet, berichtet sie – dabei werde gerade das so dringend gebraucht. Die Tafel wird für die Bedürftigen auch zum Jahresende hin geöffnet sein, mit der Kleiderkammer geht es im Januar wieder weiter – Spenden sind immer willkommen.

Info: Wer spenden oder bei der Tafel mithelfen will, kontaktiert bitte die Telefonnummer 08233/74250.