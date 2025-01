In der Obermühle gaben sich die Gratulanten die Türklinke in die Hand. Maria Wecker, die schon ihr ganzes Leben lang dort wohnt, feierte Geburtstag. Allerdings nicht einen beliebigen, sondern ihren 95. Wenn man sie so sieht, kann man das kaum glauben. Eine aufgeweckte, fitte Frau, die in Merching so gut wie jeder kennt.

