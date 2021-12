Die Gemeinde Merching beantragt die Erweiterung der Schule

Mit einer ganzen Reihe von kleinen und auch größeren Bauvorhaben befasst sich der Merchinger Gemeinderat. Wichtigstes Projekt dabei ist die Vergrößerung des Schulgebäudes.

Mit der geplanten Schulhauserweiterung befasste sich der Merchinger Gemeinderat einmal mehr in seiner jüngsten Sitzung. Der dazugehörige Umbau geht in die nächste Verwaltungsphase: Die Gemeinderäte sprachen sich einstimmig dafür aus, den Förderantrag zu stellen und den vorzeitigen Maßnahmenbeginn zu beantragen.

Außerdem wurde formal den Baumaßnahmen an der Grund- und Mittelstimme zugestimmt. Diese umfassen die Errichtung des Erweiterungsbaus mit Verbindung und Treppenhaus der Westseite des bestehenden Schulgebäudes sowie den Erweiterungsbau Nord mit Umbau zur Ausgabemensa.

Neben diesem Großprojekt, das die Ortspolitiker bis zur Umsetzung noch häufiger beschäftigen wird, standen jedoch auch einige private Bauanträge auf der Tagesordnung.

Mehrfamilienhaus für beeinträchtige Personen in Merching geplant

So ging es etwa um den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit drei Wohneinheiten und einer Wohngemeinschaft für beeinträchtigte Personen. Mit einhelliger Zustimmung wurde das bereits im Frühjahr behandelte und mit einem Vorbescheid überprüfte Bauvorhaben am Kasterberg beschieden. Die Antragstellerin hatte den Plan, der damals die maximale Wand- und Firsthöhe sowie die Geschossflächenzahl (GFZ) überschritt, in Absprache mit der Gemeinde überarbeitet und angepasst.



Positiv wurde auch eine Bauvoranfrage für ein Einfamilienhaus im Paartalweg beschieden. Hier war durch den schmalen Grundstückszuschnitt die Trauf- und Firsthöhe sowie die Dachneigung Thema. Da sich die Planung aber in die Häuser der Umgebung einordnet und das Ortsbild nicht beeinträchtigt wird, konnte sich der Rat die Umsetzung vorstellen.

Die Gemeinde Merching hat aus dem Klimafonds von ESB eine Spende in Höhe von 1500 Euro erhalten und einstimmig angenommen. Die Spende war von der Verwaltung für die notwendigen, unter anderem energetischen, Sanierungen des gemeindlichen Wohnblocks vorgesehen.

Für das Jahr 2022 wird die Gemeinde Merching einen Zuschuss in Höhe von knapp 4000 Euro an die Ambulante Kranken- und Altenpflege gewähren. Dies entspricht einer Zuwendung von etwa 1, 20 Euro pro Einwohner. Dafür stimmte der Rat ohne Gegenstimme.

Coronabedingt abgesagt werden mussten die Kerzenlichtstunde am vierten Advent, das Anblasen der Heiligen Nacht sowie das Hirtenfeuer. Auch der am 29. Januar geplante Bürgerball wird aufgrund der Pandemie nicht stattfinden. Das Friedenslicht aus Bethlehem kann jedoch ab sofort bis Ende des Jahres am Haus von Familie Scheibenbogen, Kolpingstraße 10, unter Einhaltung der Hygieneregeln kontaktlos entzündet werden. Am Donnerstag, 23. Dezember, steht es zusätzlich von 8 bis 12 Uhr am Hintereingang des Rathauses bereit.