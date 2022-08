Merching

Die Gemeinde Merching plant zwei neue Baugebiete

Zwei neue Baugebiete sollen in Merching entstehen.

Plus Bei zwei neuen Baugebieten will der Merchinger Gemeinderat den Planerinnen und Planern mehr Gestaltungsspielraum lassen. Die Nachfrage nach Bauplätzen ist groß.

Von Christina Riedmann-Pooch

Neue Baugebiete sollen künftig in Merching entstehen. Das beschloss der Merchinger Gemeinderat. Eines davon, das künftige Baugebiet "Östlich der Nebelhornstraße", wird an der Steinacher Straße östlich des Wohngebiets Merching Süd und südlich der Steinacher Straße liegen. Ein weiterer Aufstellungsbeschluss liegt für das Gebiet "Südlich der Nebelhornstraße", östlich der Kirchfeldstraße und südlich der Nebelhornstraße in Richtung Steindorf vor.

