Die Merchingerinnen und Merchinger können jetzt wassertreten

Die Freie Wähler errichten die Anlage aus den Erlösen vom Badeentenrennen. Wo man in Merching nun planschen kann.

Schon Pfarrer Kneipp war unbedingt fürs Wassertreten – und wo könnte man das erfrischender umsetzen, als in der idyllischen Paar in Merching. Die Freien Wähler hatten die Idee, mit dem Erlös des Badeentenrennens eine Naturanlage an der Kubatinsel, dort, wo auch immer das Badeentenrennen startet, aufzubauen.

Für alle sichtbar lädt eine überdachte Sitzgelegenheit zum Verweilen ein – das Wassertretbecken sei nun ebenfalls bereit, verkündete Christian Failer, Vorsitzender der Freien Wähler. Kleine Feinheiten würden noch fehlen, aber man könne schon planschen. Diese würden aber so bald als möglich eingearbeitet werden. Durch die Corona-Zeit und auch aufgrund langwieriger Genehmigungsverfahren hatte sich die Verwirklichung des Projekts verzögert. Möglich wurde sie vor allem auch durch eine großzügige Spende der Merchinger Metallbaufirma Weiß.