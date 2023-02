Merching

vor 18 Min.

Die Sportgaststätte in Merching bekommt einen neuen Betreiber

In der Sportgaststätte Merching geht es weiter: Bürgermeister Helmut Luichtl mit den neuen Betreibern Johannes und Barbara Rother und Hat-Shot – Gründer Osman Kocak.

Plus "Es tut weh": Der bisherige Besitzer Osman Kocak muss seine Sportgaststätte in Merching abgeben. Die Nachfolger seien aber ein Glücksfall für das "Hat Shot".

Von Christina Riedmann-Pooch

Der Betrieb in der Sportgaststätte Merching geht weiter – der Besitzer wechselt. Osman Kocak übergab den Betrieb offiziell an seinen Angestellten Johannes Rother und dessen Mutter Barbara Rother. Sehr viel Herzblut hatte Osman Kocak in die Sportgaststätte Merching gesteckt – und durch die Coronazeit auch eine elfmonatige Durststrecke erlebt. Trotzdem hatte er durchgehalten. Bis jetzt.

