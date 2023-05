Merching

Diskussion um gemeinsamen Fuß- und Radweg in der Mandichostraße

Selten ist dieser neuralgische Punkt an der Eichen-/Mandichostraße so wenig befahren.

Plus Gemeinderat beschließt: Nur der obere Teil der Mandicho- bis zur Untermühlstraße wird reiner Gehweg.

Von Christine Riedmann-Pooch

Viel diskutiert wurde die Umwidmung des gemeinsamen Fuß- und Radwegs in der Merchinger Mandichostraße in einen Fußweg. Dies soll nun nach einstimmigem Beschluss des Rates teilweise, vom Beginn der Mandichostraße/Hauptstraße bis zur Einmündung der Untermühlstraße, umgesetzt werden.

Merching holt sich den Rat der Polizei

Den Antrag hatte Wolfgang Schlagenhauf in der vergangenen Sitzung gestellt. Er sah in der Nutzung der Straße durch Radfahrer eine rechtliche Grauzone. Auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg sei das Radfahren in bestimmten Bereichen durch die Nutzer des Gehwegs, den Brückenbelag, den Glascontainer an der Eichenstraße oder auch die geringe Breite des Weges nicht gut möglich bis gefährlich. Sicherer sei es seiner Ansicht nach, auf die Straße auszuweichen.

