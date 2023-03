Merching

vor 18 Min.

Dorfbühne Merching starten mit ihrer "Spezialitätensauna"

In der Aufführung der Dorfbühne Merching gab es ein Happy End: Aus dem Streit entstand die „Spezialitätensauna".

Plus Die Mimen des Theatervereines „Dorfbühne Merching“ führten ihr „Die Spezialitätensauna“ auf. Lustig, verworren und realitätsnah: So kam der Dreiakter im Publikum an.

Von Christine Hornischer Artikel anhören Shape

Die Mimen des Theatervereines „Dorfbühne Merching“ haben die zwei Aufführungen des Dreiakters „Die Spezialitätensauna“ mit Bravour gemeistert. Die rund 600 Gäste (an beiden Tagen) in der Mehrzweckhalle hoben sich vor Lachen die Bäuche. Der Drei-Akter von Joachim Herm garantierte nicht nur eine Belastung für die Lachmuskeln, sondern bestach nach der professionellen Bearbeitung von Claudia Falk auch durch subtile Hinweise auf örtliche Vorkommnisse.

