Drei Bürgermeister kämpfen um Geldautomat in Merching

In Merching soll ab Februar dieser Bankautomat geschlossen werden. Die Bürgermeister aus Merching, Schmiechen und Steindorf schreiben einen Brandbrief an die Stadtsparkasse.

Von Eva Weizenegger

Ende Februar ist in Merching der Bankautomat der Stadtsparkasse Augsburg Geschichte. Nachdem bereits die Zweigstelle der Stadtsparkasse in Merching geschlossen hatte, soll nun auch noch der Automat abgebaut werden. Dagegen laufen die Bürgermeister Helmut Luichtl aus Merching, Josef Wecker aus Schmiechen und Paul Wecker aus Steindorf Sturm. Sie wenden sich mit einem "Brandbrief", wie sie ihr Schreiben selbst bezeichnen, an Rolf Settelmeier, den Vorstandsvorsitzenden der Stadtsparkasse Augsburg.

