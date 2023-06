Merching

Ein Trachtler mit Herzblut: Dieser Merchinger lebt für den Verein

Plus Bruno Meier ist Trachtler, Plattler, Musiker. In Merching ist er für sein unermüdliches Engagement bekannt – für die heimischen Vereine und die Tradition.

Von Christine Hornischer

In Merching gilt er als der Mann für alle Fälle. Ob Trachtler, Theater oder verschiedene Musikgruppen wie die vereinseigene Trachtenkapelle Steindorf oder die Feiromd-Musi – Bruno Meier ist immer dabei. Schon sein Leben lang hat er sich in der Vereinsarbeit engagiert und ist aktiv an verschiedenen Aktivitäten in Merching beteiligt.

Bruno Meier bekam einen eigenen Vereinsabend in Merching

Der geborene Merchinger feierte kürzlich seinen 60. Geburtstag und wurde von den Vereinen entsprechend gewürdigt. „Die Trachtler haben mir einen eigenen Vereinsabend organisiert“, erzählt er. „Da durfte ich meine engsten Freunde einladen und der Verein hat eine Jugendaufführung, eine Diashow über mein Leben und viel, viel Musik organisiert.“ Während seiner Erzählung strahlt er. „Eigentlich hatte ich nicht so recht Lust“, gesteht er. Aber der Vereinsabend hat ihn dann doch mitgerissen. Besonders die Jugendaufführungen haben ihn begeistert, denn seit dem 15. Lebensjahr war er Vorplattler bei den D'Paartalern in Merching. So hat er ein enges Verhältnis zur Jugend.

