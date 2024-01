Merching

Eine überwältigende Vielfalt: Das war der Krippenweg in Merching

Der Krippenweg in Merching wurde musikalisch von Michael Rohrmair umrahmt.

Plus Orientalisch, alpenländisch: Nach einer stimmungsvollen, besinnlichen Andacht tauchten die Besucher in Merching in die Welt der Krippen ein.

Von Christina Riedmann-Pooch

Der Krippenweg in Merching begann heimelig. Mit warmen Klängen begrüßte Michael Rohrmair die Besucherinnen und Besucher der Andacht in der Annakappelle. Pfarrer Xavier, sah in der Gestaltung der Krippen den Wunsch, die Szene der Geburt Jesu ganz individuell nach Hause zu holen: Für den Dreikönigstag sei dieser Weg eine wunderbare Abrundung.

Als Bereicherung für den Ort empfand den Krippenweg auch Bürgermeister Helmut Luichtl, der den Initiatorinnen und Initiatoren Horst Ankner, Andreas Kerber und Sabine Schrom und allen Mitwirkenden dankte. Dr. Werner Schrom fand berührende Worte über die Bedeutung des gemeinsamen Wegs. Seine Familie ist durch Tochter Sabine von Anfang an dabei: Bis zu 200 Gäste kamen beim vergangenen Krippenweg vorbei – aus verschiedensten Orten, zu wunderbaren Gesprächen.

