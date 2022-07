Merching

12:00 Uhr

Eltern wollen Tempo 30 vor Merchinger Kita und starten Unterschriftenaktion

Der Eingang des Haus für Kinders in Merching liegt an einer vielbefahrenen Hauptstraße mit schmalen Gehwegen.

Plus Der Verkehr hat zugenommen und damit auch die Gefahr für die Kinder. Nach einem persönlichen Schreckmoment hat eine Familie aus Merching die Initiative ergriffen.

Von Christina Riedmann-Pooch

Die Hauptstraße in Merching: Lastwagen donnern zur Hauptverkehrszeit die Straße entlang. Gerade die letzten Jahre hat der Verkehr deutlich zugenommen. Ein gefährlicher Weg. Fatalerweise verläuft er genau dort, wo für die Kinder der Weg in die Schule, aber vor allem für die Kleineren der Weg in die Krippe oder den Kindergarten führt.

