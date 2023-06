Endlich Tempo 30 vor der Kita: Freude in Merching ist groß

Plus Bis Mitte Juli sollen die Tempo-30-Schilder vor der Kita in Merching stehen und einen erweiterten Bereich umfassen.

Mit Erleichterung und Freude haben in Merching Elternbeirat, die Eltern der Kinder und die Kindergartenleitung das Tempolimit um den Eingangsbereich des Hauses für Kinder St. Josef aufgenommen. Damit erfüllt sich nach zähem Ringen eine lange gehegter Wunsch vieler Merchingerinnen und Merchinger.

Kitaleiterin Birgit Schrom hatte sich wenigstens ein Schild „Achtung Kinder!“ gewünscht, als die Initiative vor einem Jahr anlief. Dass die Petition nun sogar zu einer Geschwindigkeitsbeschränkung führt, findet sie einfach „super“. Denn die Versuche, ein Tempolimit zu erwirken, waren schon oft fehlgeschlagen.