Merching

vor 33 Min.

Energiepionier Rebitzer wurde für sein Passivhaus ausgelacht

Plus An Fassade, Dach, Schuppen und sogar dem Zaun sind Solarpaneele angebracht. Das Anwesen in Merching zieht viele Neugierige an und gilt als vorbildlich.

Von Michael Eichhammer Artikel anhören Shape

Alles begann mit einem alten, beim Schrotthändler entdeckten Sachs-Motor von 1935. Thomas Rebitzer erfüllte sich damit als Kind den Traum von einem motorisierten Kettcar. "Danach bin ich auf Feldwegen und im Wald damit rumgefahren", erinnert sich der heute 57-Jährige an "mein erstes Maschinenbau-Projekt". Heute gilt der gelernte Maschinenbauingenieur als Pionier für nachhaltige Energie. Das Gründungsmitglied des Vereins Klimaschutz Merching hat unter anderem die Regenwassernutzung der Gemeinde ins Leben gerufen und ist ehrenamtlicher Geschäftsführer der ersten Bürgersolaranlage im Landkreis Aichach-Friedberg. Sein Engagement wurde bereits mit dem Umweltpreis des Landkreises Aichach-Friedberg und dem Grünen Engel des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz geehrt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen