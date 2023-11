Engelspunsch und Lieder: Vorbereitungen für den Merchinger Advent laufen

In Merching organisieren Gemeinde, Vereine und Gruppierungen den Merchinger Advent, der dieses Jahr am 3. Dezember stattfindet.

Der Merchinger Advent, der dieses Jahr am 1. Adventssonntag, 3. Dezember stattfindet, ist schon etwas Besonderes: Irgendwie ist fast jeder daran beteiligt, der in Merching wohnt oder dem Ort verbunden ist. Alle helfen zusammen, um einen kleinen aber feinen karitativen Christkindlmarkt für nur wenige Stunden im Schulhof aufzubauen.

Bevor der eigentliche Markt öffnet, kann man sich bereits um 15 Uhr zu Kaffee und Kuchen in der Schulaula treffen. Ab 16 Uhr eröffnet Bürgermeister Helmut Luichtl offiziell den ersten Advent – mit dabei die sangesfreudigen Kleinsten der Gemeinde vom Haus für Kinder Merching.

Beim Merchinger Advent bleiben kulinarisch keine Wünsche offen

Danach ist Zeit, etwas Budenzauber zu genießen: Die kleinen Geschenke und Gestecke sind liebevoll von Merchingern gefertigt. Dieses Jahr haben sich dafür besonders der Elternbeirat der Schule und das Bürgernetz dafür starkgemacht. Für das leibliche Wohl gibt es von vielen anderen fleißigen Händen fast alles, was man sich nur wünschen kann -selbst gekocht, gebacken, gebraten oder gebraut für einen guten Zweck: Vom Engelspunsch über einen original „Marchinger Burger“ bis hin zu Plätzchen und gebrannten Mandeln.

Liebevoll Gebasteltes gibt es auf dem Markt in Merching zu entdecken. Foto: Christina Riedmann-pooch

Alles was gekauft wird, macht doppelt Freude – denn ob man dort nun mit Genuss ein Plätzchen knabbert oder ein liebevoll gefertigtes Adventsgesteck auswählt – alles wird gespendet, um ein Projekt zu unterstützen. Oft bleibt die Spende in der Gemeinde, aber auch ein Kinderhospiz im Allgäu oder das Fritz-Felsensteinhaus durften sich schon über eine Spende freuen. Über deren Zweck darf in diesem Jahr der TSV Merching entscheiden.

Gegen 17 Uhr haben sich Nikolaus und Knecht Ruprecht angekündigt – auf besonderen Wunsch einiger Eltern mit Abstand zur Eröffnung, dass genug Zeit bleibt, sich vorher zurückziehen zu können, falls sie für ihre Kinder den alten Brauch, bei dem sie von Nikolaus und Knecht Ruprecht mit Süßem beschenkt werden, zu belastend finden. Das Ende der Veranstaltung findet gegen 20 Uhr statt.