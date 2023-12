Erzählen lernen, für Bücher brennen: Das ist der Merchinger Leseclub

Plus Zauberhafte Märchen, japanische Papiertheater und kreative Geschichten für Kinder und Jugendliche: Das bietet der Leseclub, den Ehrenamtliche in Merching gründeten

In Merching gibt es etwas ganz Besonderes für junge Leseratten – und solche, die es einmal werden wollen: den Leseclub. Eine Gruppe Ehrenamtlicher haben es sich mit dem Bündnispartner „Kultur macht stark“, der Gemeinde Merching, dem Juki-Verein und natürlich der „Stiftung Lesen“ zur Aufgabe gemacht, die Kinder für das Lesen zu begeistern, die Begeisterung zu potenzieren, aber auch Bildungsungleichheiten abzufedern. Darüber hinaus ist der Leseclub im ländlichen Raum ein Angebot, das dem größerer Städte gleich kommt.

Zuletzt konnten 19 Kinder zwischen sechs und elf Jahren neben ihren vertrauten Lesepaten Kolja Kröger, Javier de Bustos und Pia Ferenci auch einen besonderen Gast begrüßen: Claudia Dohlich von der Stiftung Lesen. Sie waren mit Feuereifer dabei, ein eigenes Märchen zu erfinden. Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt – solange einige Regeln beachtet wurden: Gewalt hatte dabei nämlich nichts zu suchen. Während die Kinder das Märchen „Der magische Zauberfuchs“ illustrierten, hatte Claudia Dohlich die Möglichkeit, ein wenig über das Lesen zu sprechen, denn: „Lesen ist so viel mehr als sich mit Büchern zu beschäftigen!“, sagte sie.