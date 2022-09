Merching

11:14 Uhr

Fahrradfahrer stürzt am Mandichosee und muss ins Krankenhaus

Ein Fahrradfahrer hat am Sonntag in Merching einen Unfall. Er stürzt und wird ins Krankenhaus gebracht.

Ein 56-Jähriger ist am Sonntag mit dem Rad am Mandichosee unterwegs. Als er auf den Spaziergehweg auffahren will, stürzt er und verletzt sich.