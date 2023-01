Feuerwehr wächst: Vor allem junge Leute sind unter neuen Mitgliedern

Eine positive Bilanz vom vergangenen Jahr zog die Merchinger Feuerwehr. Worüber sich das Team besonders freute: die zahlreichen neuen jungen Mitglieder.

Schöne Nachrichten für die Merchinger Feuerwehr gab es in der Jahreshauptversammlung zu berichten. Schriftführer Anton Schegg gab einen Überblick über die Ausschusssitzungen und anderen Themen, die den Verein beschäftigten. Was herausragte, war allerdings die Aufzählung der neu hinzugekommenen Mitglieder. Insgesamt 17 Merchingerinnen und Merchinger, davon 13 Jugendliche, wurden 2022 Mitglied bei der freiwilligen Feuerwehr. Den aktiven Dienst traten 14 davon an.

Das war das Jahr 2022 bei der Merchinger Feuerwehr

Kassier Helmut Luichtl erläuterte den Anwesenden den Kassenstand mit einer positiven Bilanz. Kommandant Christian Jaser berichtete von 520 geleisteten Einsatzstunden. Von den 30 Einsätzen hatten acht mit Bränden zu tun, 18 waren Technische Hilfeleistung, bei zwei wurden die Feuerwehrkameraden wegen ABC-Gefahrstoffen gerufen, und weitere zweimal stellte die Feuerwehr Sicherheitswachen.

Die Feuerwehr Merching soll einen Feuerwehrbedarfsplan erhalten, um mehr Unterstützung zu bekommen. Foto: Bernhard Weizenegger

Die monatlichen Feuerwehrübungen standen wieder auf dem Plan, und eine gemeinsame Übung mit den Wehren aus Steinach und Hochdorf wurde durchgeführt. Dabei wurde ein Pkw mit Spreizer und Schere geöffnet. Auch die Ausbildung sei nicht zu kurz gekommen, sagte Jaser. Der Atemschutzlehrgang wurde von vier Kameraden erfolgreich abgeschlossen, einer nahm am Bootsführerlehrgang teil, und zwei besuchten ein Fahrsicherheitstraining. Im Herbst legten dann 18 Feuerwehrleute die Leistungsprüfungen in "Technischer Hilfeleistung" und in "Gruppe im Löscheinsatz" ab.

Merchinger Feuerwehr kann Jugendgruppe gründen

Erfreulich war die Tatsache, dass mit dem neuen Jugendwart Georg Eidelsburger eine Jugendgruppe gebildet werden konnte. Für das aktuelle Jahr stünde wieder eine Reihe von Ausbildungslehrgängen an, erläuterte Jaser. Die Anwesenden erfuhren dann auch, dass die neue digitale Alarmierung ab dem dritten Quartal zum Einsatz kommen wird. Wegen der anstehenden Ersatzbeschaffung des bald 30 Jahre alten Löschfahrzeuges LF8 wird zunächst die Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplans beauftragt.

Anschließend ließ auch der Vorsitzende Storch das vergangene Vereinsjahr Revue passieren und kündigte für den 4. Februar den Feuerwehrball in der Mehrzweckhalle an. Mit Blick auf die neuen Mitglieder erinnerte sich Bürgermeister Helmut Luichtl daran, wie er damals mit anderen Merchingern zur Feuerwehr dazukam. Einige davon, wie er, halten der Wehr seit Jahren die Treue. Er appellierte an die Neuzugänge, ebenso dabeizu- bleiben. (AZ)

Info: Der Feuerwehrball findet am 4. Februar 2023 um 20.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Merching statt. Der Kartenvorverkauf startet ab 23. Januar bei der Raiffeisenbank Merching.