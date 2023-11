Firma Hilti packt bei Pflanzaktion in Merching an

Erde schaufeln statt Software entwickeln - Fachkräfte unterstützen einen Tag lang den Bund Naturschutz und die Gemeinde Merching.

Herbstlich frisch ist es an diesem Morgen, als sich der Bauhof der Gemeinde Merching aufmacht, um das Gelände am Unteren Leiterberg herzurichten. Das Team vom Bund Naturschutz Merching um Klaus Aumiller, Hermann Meyer, Alfons Magg, Rudolf Kopera, Astrid Richter und Wibke Sachs will heute Bäume pflanzen.

Am Oberen Leiterberg sollen Flatterulmen, Roteichen und je ein Ahorn und Flatternuss gesetzt und mit einem Zaun geschützt werden. Heute hat Wibke Sachs ihre Kolleginnen und Kollegen von Hilti aus Kaufering mitgebracht. Neun tatkräftige Helfer, normalerweise Expertinnen in Softwareentwicklung wurden heute für dieses soziale Projekt freigestellt und bekommen ihren Einsatz von ihrem Arbeitgeber auch bezahlt.

„Im Rahmen der Initiative 16 Stunden für eine bessere Zukunft“ können die Hilti-Mitarbeitenden in einem selbst gewählten sozialen Projekt tätig werden“, erzählt Wibke Sachs, die den Einsatz in Merching organisiert hat. Der Gedanke ist dabei auch, Mitarbeiterinnen besser zu integrieren und ihnen aufzuzeigen, wo man sich ehrenamtlich engagieren kann. Die Gruppe ist somit international: Aus Indien haben sich Pramod, der zum ersten Mal das Angebot von Hilti wahrnimmt und dem die Teilnahme sichtlich Spaß macht, sowie Gaurav und Ashwin für das Projekt gemeldet.

Helfer der Firma Hilti packen in Merching bei Pflanzaktion an

Dmytro, der gerade dabei ist bei der Einzäunung zu helfen, erzählt, dass er auch in der Ukraine gerne Bäume gepflanzt hat: Ihm gefällt es, wie professionell die Pflanzarbeit hier abläuft. Auch seine Landsleute Sergii und Anna, die gerade noch beim Umranden der Bäume sind, sind heute dabei. Eduardo, der aus Brasilien kommt, engagiert sich bereits zum zweiten Mal bei einem sozialen Projekt. Ihm gefällt es besonders, auch einmal etwas anderes ausprobieren zu können, richtig dabei anzupacken und auch etwas zu lernen, erzählt er.

Sein Kollege Dragutin ist erst sechs Monate bei Hilti und findet diese Aktion einfach super: Er ist gerne draußen in der Natur – und das Thema Umweltschutz sei ein enorm wichtiges Thema, betont er: Gerade dieses Projekt sei eine super Gelegenheit, etwas an die Gemeinschaft zurückzugeben. Die Möglichkeit richtig zuzupacken gibt es reichlich: Auch am Sportplatz werden noch drei Stieleichen gesetzt und geschützt, sowie am unteren Leiterberg.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. „Eine tolle Aktion!“, resümiert Dragutin. „Wir haben heute in kurzer Zeit sehr viel geschafft.“, zeigt sich auch Organisatorin Wibke Sachs zufrieden. Sie hofft, dass in Merching das Interesse für den Bund Naturschutz wieder zunimmt: „Tatkräftigen Nachwuchs können wir dringend gebrauchen.“

Kontakt: Interessierte melden sich bei Günter Paa 08233/4793 oder guenter-paa@web.de.