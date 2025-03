Forumverlag startet großen Schreib- und Lesewettbewerb für Schüler

Kreative Ideen, gute sprachliche Fähigkeiten und Freude am Vorlesen sind gefragt bei der zweiten Bücherwurm-Challenge, die am 13. Mai in Merching stattfindet. Die Forum Media Group lädt Grundschulkinder der zweiten bis vierten Klassen zur Teilnahme an der zweiten Auflage ihres Lese- und Schreibwettbewerbs ein. Ziel der Veranstaltung ist es, die Begeisterung für das Lesen und Schreiben zu fördern und tolle Leistungen in diesem Bereich hervorzuheben. Eine Anmeldung dafür ist jetzt möglich.​

Im vergangenen Jahr nahmen rund 30 Schülerinnen und Schüler von sieben Grundschulen aus Augsburg und dem Landkreis Aichach-Friedberg teil. Die jungen Talente beeindruckten mit einfallsreichen Geschichten und begeisternden Vorträgen. Die positive Resonanz bestärkte die Forum Media Group darin, den Wettbewerb fortzusetzen.​

Bücherwurm-Challenge in Merching: so funktioniert die Anmeldung

Teilnahmeberechtigt sind Kinder, die im Mai 2025 die zweite, dritte oder vierte Klasse einer deutschen Grundschule besuchen. Für die Teilnahme ist die persönliche Anwesenheit des Kindes am 13. Mai von ca. 16.30 bis 19.30 Uhr im Glasforum der Forum Media Group in Merching (Mandichostr. 18) erforderlich. ​

Der Wettbewerb gliedert sich in zwei Teile:​ Zunächst trägt jedes Kind eine Textstelle aus einem unbekannten Buch vor. Bewertet werden Flüssigkeit des Vortrags und korrekte Betonung.​ Der zweite Wettbewerbsteil besteht aus einem Schreibwettbewerb. Im Vorfeld verfasst jedes Kind eine wahre oder erfundene Geschichte zum Thema „Freundschaft“. Der Text sollte eine originelle Überschrift haben, eine zusammenhängende Handlung wiedergeben und maximal 500 Wörter umfassen. Die Geschichte wird am Veranstaltungstag vorgetragen und von einer fachkundigen Jury bewertet.​ Jedes teilnehmende Kind erhält eine kleine Anerkennung. Für die besten Vorträge gibt es zudem attraktive Preise.​

Die Anmeldung kann ausschließlich durch erziehungsberechtigte Personen erfolgen, entweder online unter https://www.forum-media.com/buecherwurm/ oder per E-Mail an buecherwurm@forum-media.com. Anmeldeschluss ist der 24. April. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Zulassung zum Wettbewerb erfolgt nach dem Zeitpunkt der Anmeldung. (AZ)