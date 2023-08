In Merching gibt es ein Freiluftkino für Kinder und Jugendliche

„Alles steht Kopf“ und „Aladdin“ sorgen am kommenden Freitag und Samstag für eine traumhafte Filmnacht in Merching.

Am Freitag und Samstag, 11. und 12. August, gibt es in Merching wieder ganz großes Kino und zwar im Pausenhof der Grund- und Mittelschule. Sogar die Metereologen versprechen eine wunderbare laue Sommernacht, sodass es am Freitag mit „Alles steht Kopf" emotionsgeladen bis zum Ende des Abspanns für Kinofreunde jeden Alters ein toller Ferienabend werden kann. Alles – oder genauer fünf Emotionen stehen Kopf im Kopf der elfjährigen Riley. Freude, Kummer, Angst, Ekel und Wut programmieren von einer Kommandozentrale im Hirn des Mädchens deren Leben, ihren Gefühlshaushalt, ihr Gedächtnis. Wem das gefallen hat oder doch lieber auf magische Märchen steht, sollte sich den Samstag für einen Kinoabend mit „Aladdin“ freihalten. Hier kann man mit dem gleichnamigen Titelhelden das orientalisch-chinesischen Märchen „Aladin und die Wunderlampe aus den Märchen aus 1001 Nacht“ frei nach Disney-Manier mitfiebern. Die Kasse am Eintritt (ohne Voranmeldung) ist ab 19.30 Uhr mit Barzahlung vor Ort geöffnet. Jeder, der einen schönen Kinoabend verbringen will, ist herzlich willkommen, betonen die Jugendbeauftragten Natalie Lang und Simon Greipel. Der Filmbeginn ist jeweils bei Einbruch der Dunkelheit gegen 20.15 Uhr.

Möglich wird das Sommerkino nur durch die Zusammenarbeit vieler fleißiger Hände: Etwa den Burschenverein, der sich sehr dafür engagiert hat, den Hausmeister der Schule Hans Stadtherr, den JuKi-Verein und Helu Eventtechnik. Auch ohne die Spenden der zahlreichen Sponsoren, die für die Kinder- und Jugendarbeit in Merching gespendet haben, wäre das Sommerkino wie etwa die Leihgebühr des Beamers und der Filme nicht möglich, zeigt sich Natalie Lang dankbar. So ist auch für das leibliche Wohl gesorgt, um das richtige Kinofeeling zu bekommen: Getränke, Pommes, Popcorn und leckere Süßigkeiten warten darauf, die Zuschauer zu verwöhnen. Stühle für die Kinobesucher sind vorhanden - wer mag, kann natürlich gerne seine Picknickdecke oder seinen eigenen Klappstuhl sowie warme Decken für die kühleren Abendstunden mitbringen.

Bei schlechtem Wetter entfällt die Filmnacht in Merching

Bei schlechtem Wetter muss das Kino leider entfallen. Die Information erfolgt rechtzeitig über die Startseite des Ferienprogramms sowie über die Social-Media-Kanäle der Jugendbeauftragten. Die Veranstalter weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Aufsichtspflicht und Haftung Minderjähriger während der gesamten Veranstaltung den Eltern obliegt. (crp)